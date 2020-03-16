В Азербайджане будут разработаны вакцины против коронавируса

БАКУ /Trend/ - "Необходимо подготовить брошюры и буклеты о методах защиты и лечения коронавируса, надо регулярно информировать людей".

Как передает Trend, об этом сегодня во время просветительского круглого стола по борьбе с короновирусом проводимого в Институте молекулярной биологии и биотехнологий НАНА сказала вице-президент Академии, директор института, академик Ирада Гусейнова.

Академик Гусейнова сообщила, что в нашей стране есть специалисты, обладающие глубокими знаниями в области генома, строения и происхождения этого вируса, а также подготовки вакцин. Она отметила, что исследования в этом направлении должны быть еще более расширены.

По ее словам, с помощью научных знаний будет легко бороться с тяжелыми заболеваниями и пандемиями.

Отметив, что в настоящее время в нашей стране принимаются серьезные меры по профилактике коронавируса и подготовке прививок, И.Гусейнова подчеркнула, что пандемия находится в центре внимания главы государства.