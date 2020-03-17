В мечетях и святилищах Азербайджана приостановлены поклонения

БАКУ /Trend/ - В Управлении мусульман Кавказа состоялось заседание с участием Совета газиев и должностных лиц.

Как сообщает Trend со ссылкой на Управление, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров о приостановлении всех массовых мероприятий в Азербайджане с целью предотвращения распространения угрозы коронавируса, приостановлены поклонения в мечетях и святилищах.

На заседании верующих попросили следовать этому решению.