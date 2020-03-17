В мечетях и святилищах Азербайджана приостановлены поклонения
БАКУ /Trend/ - В Управлении мусульман Кавказа состоялось заседание с участием Совета газиев и должностных лиц.
Как сообщает Trend со ссылкой на Управление, согласно решению Оперативного штаба при Кабинете министров о приостановлении всех массовых мероприятий в Азербайджане с целью предотвращения распространения угрозы коронавируса, приостановлены поклонения в мечетях и святилищах.
На заседании верующих попросили следовать этому решению.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Рафаэля Дадашева
Эльман Насиров: Возможное военно-техническое сотрудничество с Арменией противоречит национальным интересам Сербии
Федерация гимнастики Азербайджана об отмене в ходе проведения Кубка мира FIG по спортивной гимнастике
В Азербайджане должна быть расширена законодательная база по классическому эфирному пространству - депутат
Арзу Нагиев: Наряду с Оперативным штабом и другие ведомства должны регулярно распространять информацию