Умайра Тагиева: Дождливая и ветреная погода негативно влияет на развитие коронавируса

БАКУ/Trend/ - Если в первой декаде марта на фоне относительно низкого давления и воздушных потоков с юга и востока температура в Баку была на 5-7 градусов выше климатической нормы, то за последние 3 дня она опустилась ниже многолетних показателей, приблизившись к зимней температуре - 6-8 градусов в дневные часы.

Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, комментируя погоду последних дней, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что нескольких дней погода, как и ожидалось, заметно изменилась.

«На территории республики иногда наблюдались осадки. В горных районах выпал снег, высота снежного покрова составила 1-12 сантиметров, усилился северный ветер. Под влиянием сильного северного ветра воздух очистился, вхождение северо-западного антициклона за счет преобладания высокого давления обогатило воздух кислородом. Под влиянием сильного северного ветра рассеялись частицы пыли и вредные вещества, содержащиеся в воздухе, что очистило воздух в нижних слоях атмосферы», - сказала Тагиева.

Она подчеркнула, что по данным автоматических станций по мониторингу качества воздуха, загрязнение воздуха в Баку не превысило допустимых пределов: «Несмотря на то, что пасмурная погода негативно влияет на настроение некоторых людей, оптимисты могут видеть положительные моменты и в этом. Хотим сообщить, что, по мнению врачей, наблюдаемая дождливая и ветреная погода негативно влияет на развитие коронавирусной инфекции. Даже нестабильная погода может нести в себе положительный фактор».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)