Лаборатория Касперского о рисках в связи с переходом на удаленный режим работы

БАКУ/Trend/ - Во исполнение указаний и инструкций оперативного штаба в Лаборатории Касперского в Азербайджане проведены все меры пресечения распространения коронавируса,сообщила Trend PR менеджер Лаборатории Рамина Малиева.

По ее словам, здание Лаборатории и принадлежащие ей офисы были продезинфицированы, намеченные мероприятия перенесены на неопределенные даты, отменены празднования Новруз байрам. Все необходимые мероприятия проводятся через средства связи. В связи с распространением коронавируса организации стали переводить сотрудников на удаленный режим работы. Сотрудники компании и другие посетители могут посещать офис по мере острой необходимости.

«С переводом сотрудников на работу из дома возрастает число удалённых соединений с офисом, люди будут пользоваться личными устройствами для доступа к корпоративной инфраструктуре. Это влечет за собой определенные риски, поэтому службам безопасности организаций необходимо принимать дополнительные меры, особенно, если раньше удаленным доступом сотрудники практически не пользовались. В этой ситуации первоочередные задачи: обеспечить защищенное соединение, убедиться в безопасности устройства, договориться о правилах коммуникации при удаленной работе», - сказал Мушвиг Мамедов.

По словам представителя компании, чтобы предотвратить перехват трафика, все подключения к корпоративной сети должны быть зашифрованы, например, с использованием VPN-туннелей, при возможности лучше установить двухфакторную аутентификацию. Если сотрудник забирает корпоративное устройство домой, то скорее всего, все необходимые защитные решения на нем уже работают. При использовании же домашнего компьютера стоит убедиться, что на нем установлено все необходимое защитное ПО, чтобы исключить риск подключения потенциально заражённых устройств.

Также важно договориться о правилах работы, решаются ли все вопросы в защищенных чатах, как проходят созвоны с коллегами, более того, необходимо напомнить коллегам о базовых правилах кибербезопасности: не переходить по ссылкам в письмах от незнакомых людей, использовать надежные пароли и другие меры предосторожности.

( Автор: Садраддин Агджаев)