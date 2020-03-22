Nar пожертвовал 500 тыс. манат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В ответ на призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Nar пожертвовал полмиллиона манат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Цель фонда - предотвращение широкого распространения инфекции коронавируса (“COVID-19”), проведение серьезных превентивных мер, а также поддержка укрепления финансово-технической базы медицинских учреждений специального режима.

Присоединившийся к борьбе против глобальной пандемии Nar, обеспечил бесплатной мобильной связью медицинский персонал борющийся с распространением коронавируса и пациентов наблюдающихся в больницах специального режима. Мобильный оператор совместно с TƏBİB, обеспечил раздачу карт оплаты Nar с номиналом в 50 манат во всех карантинных больницах и медицинских центрах страны борющихся с эпидемией.

Помимо этого, с целью поддержки мер проводимых в стране против инфекции коронавируса, Nar сделал звонки на Горячую линию TƏBİB (1542) абсолютно бесплатными.

В то же время, абоненты Nar могут получить поддержку центра обслуживания абонентов не выходя из дома через цифровые каналы оператора – мобильное приложение “Nar+” и официальные страницы мобильного оператора в социалных сетях, а также могут воспользоваться услугами Телефонного Центра (777) работающего в усиленном режиме 24/7.

Nar призывает всех следовать инструкциям и призывам Оперативного Штаба при Кабинете Министров и объединить свои силы в борьбе с коронавирусом.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar - первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.