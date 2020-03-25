Один из аналитических центров о преимуществах дистанционной работы

БАКУ/Trend/ - Все больше компаний разрешают сотрудникам работать из дома на фоне вспышки коронавируса, и эта тенденция сохранится и после того, как вирус перестанет быть угрозой сообщает Trend ,со ссылкой на Global Workplace Analytics.

Ситуация усилилась в последние дни, когда Всемирная организация здравоохранения объявила глобальный кризис пандемией.Это объявление несомненно будет способствовать увеличению числа рабочих мест на дому в ближайшие месяцы.

«Это приведет к тому, что компании, которые отправят сотрудников на работу из дома - увидят преимущества. Это огромный эксперимент, и мы все проходим через этот процесс, и увидим, насколько продуктивно можем провести время дома», - считает основатель и генеральный директор сайта Ladders Марк Кенделла.

По его словам, многие руководители пересмотрят некоторые бизнес вопросы, которые они считают необходимыми.

"Может быть, впервые они подумают, насколько важны деловые конференции и их практический результат. Вполне возможно, что они могут получить тот же результат, но дешевле, то есть без поездок и выездных встреч",- предположил Кенделла.

Исследование Airtasker привлекло внимание к тому, что сотрудники тратят большое количество времени на дорогу, чтобы добраться из дома на работу и наоборот. В отчете говорится, что работники, которые отправляются на работу на личном транспорте экономят в среднем 4523 доллара в год только на топливе. Это составляет дополнительные 408 часов или 17 дней свободного времени каждый год, когда не нужно ехать на работу и обратно.

Автор: Садраддин Агджаев.