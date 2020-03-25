Бакинский автовокзал: До сегодняшнего дня билеты вернули 1715 пассажиров

БАКУ/Trend/ - При возврате пассажирами билетов через кассы предварительных продаж Бакинского международного автовокзального комплекса, а также теми, кто заранее приобрел билеты в онлайн-порядке, сумма возмещается полностью без комиссионных издержек.

Об этом сказала глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова, сообщает в среду Trend.

По ее словам, до сегодняшнего дня билеты вернули 1715 пассажиров: «Остальные пассажиры тоже могут вернуть билеты в кассы, которые будут отдельно выделены 29, 30 и 31 марта.

Напомним, что согласно порядку, пассажиры, которые приобрели билеты онлайн, при отказе от поездки, эта сумма возвращается на их счет в течение 7-30 рабочих дней. Учитывая существующую ситуацию, пассажиры, купившие билеты онлайн, могут подойти к кассам, и, предъявив удостоверение личности и код операции, наличными получить оплаченную сумму».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)