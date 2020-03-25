Бакинский автовокзал: До сегодняшнего дня билеты вернули 1715 пассажиров

Общество 25 марта 2020 15:26 (UTC+04:00)
Бакинский автовокзал: До сегодняшнего дня билеты вернули 1715 пассажиров

БАКУ/Trend/ - При возврате пассажирами билетов через кассы предварительных продаж Бакинского международного автовокзального комплекса, а также теми, кто заранее приобрел билеты в онлайн-порядке, сумма возмещается полностью без комиссионных издержек.

Об этом сказала глава пресс-службы автовокзала Парвин Мамедова, сообщает в среду Trend.

По ее словам, до сегодняшнего дня билеты вернули 1715 пассажиров: «Остальные пассажиры тоже могут вернуть билеты в кассы, которые будут отдельно выделены 29, 30 и 31 марта.

Напомним, что согласно порядку, пассажиры, которые приобрели билеты онлайн, при отказе от поездки, эта сумма возвращается на их счет в течение 7-30 рабочих дней. Учитывая существующую ситуацию, пассажиры, купившие билеты онлайн, могут подойти к кассам, и, предъявив удостоверение личности и код операции, наличными получить оплаченную сумму».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Нацбанк Грузии планирует осуществить очередную валютную интервенцию
Нацбанк Грузии планирует осуществить очередную валютную интервенцию
Нацбанк Грузии прекращает выдачу лицензий финансовым организациям
Нацбанк Грузии прекращает выдачу лицензий финансовым организациям
Узбекистан увеличивает экспорт золота
Узбекистан увеличивает экспорт золота
Loading Bars
Лента новостей
Члены армянской общины Нагорного Карабаха обратились к Туралу Гянджалиеву Нагорно-карабахский конфликт 16:10
Скачай и читай! Фундаментальное издание "Азербайджанский музей ковра" Культура 15:59
Погранконтроль через госграницу Азербайджана осуществляется в усиленном режиме - Эльчин Гулиев (ФОТО) Общество 15:59
Известный турецкий блогер поблагодарила Азербайджан за сына (ВИДЕО) Общество 15:39
В Казахстане зафиксированы первые случаи выздоровления от коронавируса Казахстан 15:38
Объявления об отключении электроэнергии за долги не соответствуют действительности - ОАО Azərişıq Общество 15:37
АБР готов перераспределить средства для поддержки Казахстана в борьбе с коронавирусом Казахстан 15:35
Знаменитости читают азербайджанские сказки – новый проект в соцсетях (ВИДЕО, ФОТО) Культура 15:35
Бакинский автовокзал: До сегодняшнего дня билеты вернули 1715 пассажиров Общество 15:26
Севиль Микаилова: Последние события еще раз показали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел грандиозный путь развития Политика 15:22
Азербайджанская национальная библиотека работает в режиме онлайн Культура 15:03
Uz-Kor Gas Chemical объявило тендер на приобретение цифрового оборудования Тендеры 14:35
В Туркменистане разработана новая технология получения модифицированной серы Энергетика 14:34
Фахрия Халафова обратилась к женщинам из 1,5 млрд людей, находящихся в социальной самоизоляции (ФОТО) Стиль 14:27
В Азербайджане одиноким лицам старше 65 лет стали оказываться соцуслуги на дому Общество 14:09
Завтра в Баку без осадков и ожидается потепление Общество 14:01
На некоторых улицах Хатаинского района Баку проводится замена газопровода (ФОТО) Общество 14:00
Microsoft Azerbaijan предлагает передовые решения для удаленной работы организаций Общество 13:57
В Азербайджане адвокаты в возрасте 60 и старше лет освобождены от членских взносов Общество 13:35
Агентство по развитию МСБ в Азербайджане перечислило средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ФОТО) Экономика 13:30
Азербайджан формирует стратегию борьбы с серьезными заболеваниями на будущее – Эльшад Мирбашир оглу Политика 13:26
В Узбекистане будет построен торгово-логистический терминал Строительство 13:19
Узбекистан увеличивает производство бензина Энергетика 13:18
Нацбанк Грузии планирует осуществить очередную валютную интервенцию Финансы 13:16
Производство легковых автомобилей в Азербайджане многократно увеличилось Бизнес 13:16
Нацбанк Грузии прекращает выдачу лицензий финансовым организациям Финансы 13:12
За кулисами сериала "Русский пленник" с участием азербайджанских актеров и каскадеров (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:09
В Туркменистане на биржевых торгах лидировала продукция нефте- и газопереработки Энергетика 13:08
Азербайджан продлил закрытие границы с Ираном – Оперативный штаб Политика 13:08
"Узбекнефтегаз" запустила новую нефтяную скважину в Узбекистане Энергетика 13:07
Узбекистан увеличивает экспорт золота Финансы 13:07
Будет увеличено производство ручных ковров в Туркменистане Финансы 13:05
Партия сельхозтехники с телематической системой управления поступила в Туркменистан Финансы 12:57
"Узбекнефтегаз" ввел в эксплуатацию еще одну новую скважину в Бухаре Энергетика 12:51
AZAL: Из Москвы и Лондона на родину доставлен 151 гражданин Азербайджана (ФОТО) Общество 12:47
Временно приостановлен вход в залы ожидания Центра по транспортному обмену "Кёроглу" (ФОТО) Общество 12:41
Свыше 30 граждан Турции за рубежом скончались от коронавируса – МИД Турция 12:35
Заказать блюда KFC в Баку можно навынос или с помощью доставки Hungry.az Общество 12:35
Обнародовано количество зарегистрированных китайских компаний в Турции за январь-февраль 2020 года Турция 12:34
В России большой спрос на турецкие ювелирные изделия Турция 12:27
Работы в приемном терминале TAP в Италии близятся к завершению - управляющий директор Энергетика 12:16
Всемирный день рождения почтовой марки в Азербайджане (ФОТО) Интересное 12:16
Перевалка грузов из Нидерландов через порты Турции превысила 1,3 млн. тонн Турция 12:14
Объем перевалки грузов из Португалии через порты Турции превысил 300 тысяч тонн Турция 12:08
Миграционная служба Азербайджана: Иностранцы могут получить разрешения на пребывание в онлайн-режиме Общество 12:02
Один из аналитических центров о преимуществах дистанционной работы Общество 11:55
Казахстан пятикратно увеличил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 11:46
В Армении уже 265 зараженных коронавирусом Армения 11:44
В Турции построят очередной логистический центр Турция 11:39
Вюсал Гасымлы: Введеный в Азербайджане карантин сдержит распространение инфекции Общество 11:37
В январе-феврале Турцию посетили свыше 130 тысяч туристов из Грузии Турция 11:36
Грузия подтвердила новые случаи заражения коронавирусом Грузия 11:33
Микаил Джаббаров: Государство готово к принятию гибких оперативных решений Экономика 11:29
В Узбекистане увеличился объем строительных работ Строительство 11:27
Туркменистан резко увеличил импорт автомобилей из Турции Турция 11:05
Azercell предлагает абонентам свыше 65 лет бесплатные услуги Мобильной Абонентской Службы! Общество 11:03
Турция увеличивает экспорт электротоваров в Израиль Турция 11:01
В интернете появляются новые виды мошенничества из-за коронавируса ИКТ 11:00
В Турции организован сбор помощи для помещенных под карантин Турция 10:44
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане продолжает расти Узбекистан 10:33
Baku Media Center снял новые видеоролики о коронавирусе (ВИДЕО) Общество 10:29
Иран значительно сократил импорт ювелирных изделий из Турции Турция 10:26
Обнародован план мероприятий по подготовке Азербайджана к участию в Летних олимпийских играх 2021 года Общество 10:23
Айдын Гусейнов: Цель Азербайджана - выйти из этой трудной ситуации с минимальными потерями Политика 10:21
Туркменистан незначительно сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 10:13
В Туркменистане усиливаются меры по борьбе с коронавирусом Туркменистан 10:05
«МК»: В Нидерландах наступил хаос из-за коронавируса: никто никому не помогает В мире 10:02
Туркменистан резко увеличил импорт цемента из Турции Турция 09:58
Вугар Байрамов: В Азербайджане преобладает экономический рост в ненефтяном секторе Бизнес 09:53
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:38
Приоритет для Азербайджана - сохранение социального благополучия населения - Муса Гулиев Политика 09:33
Депутат: Высокая цель принятых решений - защитить здоровье каждого азербайджанца Политика 09:15
Растут объемы экспорта химпродуктов из Турции в Азербайджан Турция 09:07
Флорида может стать местом проведения поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном Спорт 09:07
Абэ и Трамп договорились тесно сотрудничать над полноценным проведением Олимпиады в Токио Другие страны 08:56
На северных Курилах объявлена угроза цунами после землетрясения Россия 08:41
В Китае за сутки зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом Другие страны 08:26
YouTube снижает качество показа видеороликов во всем мире из-за пандемии В мире 08:10
Си Цзиньпин примет участие в экстренном саммите G20 Другие страны 07:46
В Турции произошло землетрясение Турция 07:17
Boeing планирует возобновить производство 737 MAX к маю В мире 07:06
Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 3,5% Энергетика 06:40
В Канаде за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 300 Другие страны 06:32
США могут потратить около $6 трлн на смягчение экономических последствий коронавируса США 05:47
Мэр Нью-Йорка распорядился освободить 300 заключенных на фоне коронавируса США 04:47
В Италии утвердили штрафы до 3 тыс. евро за нарушение карантина Европа 03:18
В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа Арабские страны 03:02
Китай снимает двухмесячный карантин в провинции Хубэй после спада эпидемии Другие страны 02:33
Еще семь человек скончались от коронавируса в Турции Турция 02:10
Во Франции число жертв коронавируса превысило 1 тыс. Европа 01:37
Минэкономики Азербайджана дало рекомендации руководителям предприятий и компаний Экономика 00:56
В Азербайджане внесен новый запрет по проведению траурных церемоний Общество 00:46
Число заразившихся коронавирусом превысило 400 тыс. В мире 00:22
В Азербайджане принято решение по лицам, работающим на Нефтяных Камнях Экономика 00:15
Граждане Азербайджана, приезжающие в Нахчыван из-за рубежа, пройдут медосмотр Политика 00:04
Ибрагим Мамедов: В Азербайджане будет запущено предприятие по производству медицинских масок Политика 24 марта 23:54
В Нахчыван запрещен въезд граждан из других регионов Азербайджана Политика 24 марта 23:43
Президент Ильхам Алиев: Мы должны беречь государство, наш народ, граждан, особенно пожилых людей Политика 24 марта 23:26
Будет разработана Государственная программа «Цифровая экономика в Азербайджане» Экономика 24 марта 23:21
Азербайджанские студенты в Турции не были выселены из общежитий - посол Политика 24 марта 23:16
Все новости