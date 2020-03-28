В Азербайджане отложены собеседования по приему в первый класс
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане отложены собеседования по приему в первый класс в секторах, где обучение ведется не на азербайджанском языке, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство образования.
Как сообщили в ведомстве, родители будут проинформированы о дате и правилах проведения собеседования посредством СМС-оповещения. В то же время, данная информация будет отправлена в личный кабинет.
Отметим, что прием детей в первые классы всех общеобразовательных учреждений страны на 2020-2021 учебный год осуществляется в электронном порядке посредством портала www.mektebeqebul.edu.az. Процесс стартовал 10 марта.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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