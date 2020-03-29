Агентство по развитию МСБ Азербайджана поддержало производство средств дезинфекции в стране

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана поддержало производство дезинфицирующего средства в стране, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство.

Партия средства для дезинфекции рук, произведенная местной компанией Laric Chemical, уже передана потребителям, учреждениям и предприятиям в одно- и пятилитровых упаковках.

В настоящее время проводится работа по выпуску продукции в 400- и 500-миллиграммовых упаковках, а также по производству дезинфицирующего геля.

Компания Laric Chemical с 2017 года занимается производством моющих и чистящих средств.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана поддерживает инициативы субъектов предпринимательства по удовлетворению потребностей населения в медицинском спирте, дезинфицирующих средствах для рук, и в рамках своих полномочий оказывает поддержку предпринимателям, желающим производить подобную продукцию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Гюнель Зейналова)