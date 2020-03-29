Названа общая сумма пожертвований в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Обнародована сумма перечислений в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье Trend, на сегодняшний день в Фонд перечислены средства в размере 93 157 335 манатов.

Согласно информации, среди сделавших пожертвования 1141 – юридические, 3324 – физические лица.

Напомним, что Фонд поддержки борьбы с коронавирусом был учрежден Указом Президента Ильхама Алиева от 19 марта. Целью данной структуры является обеспечение финансовой поддержки мер по борьбе с пресечением распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)