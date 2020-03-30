В Азербайджане названы объекты, не работающие во время карантина (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:12)
БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана назвало объекты, приостановившие работу на период особого карантинного режима, сообщает в понедельник Trend.
Как сказал глава пресс-службы МВД полковник полиции Эхсан Захидов, это парикмахерские и салоны красоты, мойки автомобилей, цеха по авторемонту, магазины по продаже запчастей, магазины стройматериалов, химчистки, магазины по продаже комбикормов.
В связи с работой зоомагазинов никаких ограничений нет.
Отметим, что для защиты здоровья населения в период особого карантинного режима, введенного в связи с угрозой коронавируса, на территории республики, в том числе в Баку, работа некоторых объектов приостановлена, ряд объектов продолжает работать.
(Текст: Кямаля Сеидова)