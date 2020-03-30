Обнародован график телеуроков на азербайджанском ТВ на 31 марта
БАКУ /Trend/ - Обнародован график занятий на 31 марта в рамках программы "Время урока", транслируемой на телеканале “Mədəniyyət” (Культура) при поддержке министерства образования.
Телеуроки стартуют с 10.00.
Trend представляет вашему вниманию этот график.
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