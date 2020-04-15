Ибрагим Мамедов: Лица, скончавшиеся от коронавируса в Азербайджане, хоронятся за счет государства

БАКУ /Trend/ - Лица, скончавшиеся от коронавируса в Азербайджане, хоронятся за счет государства.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.