В Азербайджане утверждена новая Классификация специальностей по среднему специальному образованию

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Классификацию специальностей по среднему специальному образованию», сообщает Trend.

В связи с утверждением новой Классификации специальностей по среднему специальному образованию, постановление Кабинета министров «Об утверждении классификации специальностей по среднему специальному образованию, о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики» от 19 января 2010 года признается утратившим силу.

Новая Классификация специальностей по среднему специальному образованию вступит в силу 15 сентября 2020 года.