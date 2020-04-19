МИД Азербайджана обратился к гражданам страны, проживающим в России

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создан новый онлайн портал для возвращения проживающих в России граждан Азербайджана

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, граждане Азербайджана, временно находящиеся на территории России и желающие вернуться, зарегистрировавшись на интернет-странице www.evegedirem.info, будут внесены в электронную очередь, что будет содействовать процессу их возвращения в Азербайджан.

Регистрация, которая стартовала 18 апреля, продлится до 23 апреля в 00.00 по московскому времени.

В соответствии с последовательностью регистрации на портале будут определены даты возвращения граждан Азербайджана в страну, а также будет урегулирована деятельность по обеспечению пропуска граждан в пограничных пунктах.

Гражданам Азербайджана, проживающих в России, зарегистрированным на вышеуказанном интернет портале, посредством телефонной связи будет предоставлена предварительная информация связанная с их возвращением на родину.

Напомним, что каждый гражданин, вернувшийся в страну, будет помещен в карантин.