В Ясамальском районе Баку будут перебои в электроснабжении
БАКУ/Trend/ - Сегодня с 10:30 до 12:00 в некоторых частях улиц Захида Халилова, Бахтияра Вагабзаде и Шахрияра в Ясамальском районе Баку будут непродолжительные перебои в электроснабжении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Как говорится в сообщении, данные перебои связаны с работами по реконструкции и текущему ремонту в трансформаторном пункте № 669, находящемся на служебной территории Ясамальского района Баку.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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