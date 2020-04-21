В Ясамальском районе Баку будут перебои в электроснабжении

БАКУ/Trend/ - Сегодня с 10:30 до 12:00 в некоторых частях улиц Захида Халилова, Бахтияра Вагабзаде и Шахрияра в Ясамальском районе Баку будут непродолжительные перебои в электроснабжении, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Как говорится в сообщении, данные перебои связаны с работами по реконструкции и текущему ремонту в трансформаторном пункте № 669, находящемся на служебной территории Ясамальского района Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)