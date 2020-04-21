В Азербайджане могут быть проведены офлайн-экзамены

Общество 21 апреля 2020 13:22 (UTC+04:00)
В Азербайджане могут быть проведены офлайн-экзамены

БАКУ /Trend/ - В текущих условиях обсуждает проведение экзаменов не только в режиме онлайн, но и офлайн.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, ГЭЦ полностью готов к проведению онлайн-экзаменов.

"Для проведения таких экзаменов требуются серьезные финансовые ресурсы. Здесь возникает ряд технических вопросов, например скорость Интернета и другое. В текущих условиях обсуждается проведение экзаменов не только в режиме онлайн, но и офлайн", - сказала Аббасзаде.

Она отметила, что онлайн и офлайн экзамены могут быть проведены в одно и то же время.

«Суть офлайн экзамена заключается в том, что мы приглашаем учеников в какой-нибудь зал, который соответствующим образом оборудуем, и они сдают экзамены в режиме офлайн без подключения к глобальной сети. В настоящее время обсуждаются все возможные варианты», - добавила Малейка Аббасзаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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