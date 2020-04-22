Бакинская Высшая Школа Нефти объявляет прием слушателей на обучение по программе MBA

БАКУ/Trend - Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) объявляет прием слушателей на обучение по программе MBA (Бизнес администрирование).

Слушатели, которые будут обучаться по программе MBA Высшей Школы, получат знания и навыки в различных областях управления и бизнеса. Курсы MBA чрезвычайно практичны и всеобъемлющи.

Специалисты, преподающие программу MBA, являются руководителями высшего звена, работающими в крупных местных и транснациональных компаниях, благодаря чему студенты в процессе учебы получают не только теоретические знания, но и реальный практический опыт.

Программа обучения включает в себя такие предметы, как Стратегический менеджмент, Маркетинг, Статистика, Инвестиции и т.д.

Учебный план и учебные пособия для обучения по программе MBA были разработаны всемирно известными учеными специально для Бакинской Высшей Школы Нефти. Слушатели MBA заранее получат специально разработанные учебники и другие вспомогательные средства.

Прием слушателей для обучения по программе MBA Бакинской Высшей Школы Нефти проводится в соответствии с правилами приема в магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана.

Занятия проводятся в вечерние часы, 3 раза в неделю в будние дни. Все занятия проводятся только на английском языке. Знание английского языка является обязательным условием для успешного освоения программы. Знание английского языка студентов, успешно сдавших экзамены Государственного экзаменационного центра и допущенных к обучению по программе MBA БВШН, проверяется во время регистрации посредством внутреннего экзамена или собеседования. Студенты, получившие степень бакалавра или магистра после окончания ими англоязычного вуза или проработавшие в течение длительного времени в иностранной компании, в которой английский язык был основным языком общения, могут быть освобождены от сдачи внутреннего экзамена.

Основная миссия MBA-центра БВШН заключается в подготовке менеджеров высокого уровня, способных работать в условиях глобальной конкуренции. Для этого были определены следующие принятые в мире основные направления: «Финансовый менеджмент», «Статистика бизнеса и экономики», «Маркетинговые концепции», «Бухгалтерский учет для менеджеров», «Управление и организационное поведение», «Управление производством и операциями», «Стратегический менеджмент: теория и практика», «Экономика управления», «Управление информационными технологиями», «Капитальные вложения и финансовые стратегии», «Стратегическое управление затратами», «Стратегическое управление и бизнес политика», «Исследование рынка и международный бизнес».

БВШН предоставляет слушателям MBA возможность расширить свои знания в различных областях и выбрать для изучения интересующую их область:

• Методология исследования

• Управление человеческими ресурсами

• Международный менеджмент

• Управление рисками и страхование

• Международный финансовый менеджмент

• Деловые отношения

• Международное бизнес право

• Управление проектами

• Международные отношения

Знания и навыки, приобретенные слушателями MBA, позволят им успешно пройти стажировку в различных компаниях и попробовать себя в новых областях. Годовая плата за обучение составляет 5000 манатов. Дополнительную информацию можно получить по телефону (+99450) 843 30 58 или по электронной почте - rovshan.budagov@socar.az.