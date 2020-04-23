Еще один конкурс перенесен из-за коронавируса (ВИДЕО)

БАКУ/Trend - Шестая премия LafargeHolcim была закрыта незадолго до того, как пандемия Covid-19 повлияла на мир за пределами Китая. Фонд получил почти 5000 проектов и идей в области устойчивого строительства от авторов в 134 странах, включая Азербайджан. Более 40% проектов были представлены в категории «Следующее поколение» для студентов и специалистов в возрасте до 30 лет, что свидетельствует о растущей привлекательности самого значительного в мире конкурса на устойчивое проектирование.

В соответствии с корпоративной программой «Здравоохранение, затраты и наличные» и с целью защиты здоровья каждого, Фонд LafargeHolcim решил провести пять региональных заседаний жюри по оценке и выбору лучших проектов виртуально.

Кроме того, пять региональных церемоний вручения наград LafargeHolcim, запланированных на конец этого года в Афинах, Дубае, Эквадоре, Сиднее и Торонто, будут отложены до 2021 года. «Обеспечение благополучия наших сотрудников и всех заинтересованных сторон в наша первоочередная задача. Условиях неопределенности ближайшего будущего послужило основанием для нашего решения перенести наши региональные мероприятия по вручению призов на следующий год», - объясняет Эдвард Шварц, глава Фонда LafargeHolcim по устойчивому развитию. Церемонии должны были состояться на пяти континентах в период с сентября по ноябрь 2020 года, включая Австралию, Канаду, Эквадор, Грецию и Объединенные Арабские Эмираты. Решение о проведении семинара на тему «Повторная материализация жилья», организованного совместно с Фондом Нормана Фостера в Мадриде, отложено до конца года, и теперь в нем будут учтены последствия пандемии Короны и ее изучение, включая такие вопросы, как: что значит умный дизайн в городах и неформальных поселениях против угроз такого рода?”

Более подробно можете ознакомиться с заявлением главы фонда по следующему линку https://youtu.be/BzhbliW9goI