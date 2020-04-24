В Азербайджане объявлены правила регистрации и изоляции пациентов с коронавирусом на дому

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане объявлены правила регистрации и изоляции пациентов, зараженных COVID-19, на дому, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на обновленное временное руководство по COVID-19 для медицинского персонала Государственного агентства обязательного медицинского страхования (TƏBİB).

В документе отмечается, что по решению Оперативного штаба при Кабинете министров пациенты, инфицированные COVID-19, после прохождения соответствующего обследования и стационарного лечения с легкими симптомами и не нуждающиеся в последние 72 часа в медикаментозном вмешательстве, нагревании и кислороде могут быть выписаны домой, где продолжат лечение под присмотром врача. Их изоляция на дому завершается на 14-й день со дня выписки из больницы, если не будет наблюдаться никаких симптомов.