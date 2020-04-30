Минобразования Азербайджана: Говорить об открытии учебных заведений пока рано
БАКУ /Trend/ - В данный момент рано говорить об открытии учебных заведений.
Об этом сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.
Отметив масштаб охвата сферы образования, замминистра сказала, что наверняка после отмены карантина учебные заведения не будут открыты в первую очередь.
"К этому следует отнестись с пониманием. Учебный год завершается через полтора месяца, а если точнее, в общеобразовательных школах уроки заканчиваются в мае, а в июне проводится итоговое оценивание учеников. Все мы хотим, чтобы школы открылись как можно раньше, но было бы неправильно сейчас говорить о дате открытия школ", - сказала Велиева.
Она отметила, что если учебная программа доводится до учащихся, то нет необходимости продлевать учебный год.
"Наверняка учебный год будет завершен вовремя. Для усвоения учащимися программы проводятся занятия в режиме онлайн", - добавила Велиева.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)