МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с возобновлением работы метро (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находясь на территории Бакинского метрополитена, который возобновит деятельность девятого мая, в обязательном порядке необходимо использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, в целом серьезно соблюдать правила, определенные в период карантинного и санитарного режимов.

Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.