МВД Азербайджана обратилось к населению в связи с возобновлением работы метро (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Находясь на территории Бакинского метрополитена, который возобновит деятельность девятого мая, в обязательном порядке необходимо использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию в два метра, в целом серьезно соблюдать правила, определенные в период карантинного и санитарного режимов.
Об этом сообщили в пятницу Trend в пресс-службе МВД Азербайджана.
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