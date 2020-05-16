В Азербайджане выявлено 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58 человек – Оперативный Штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 158 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 58 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный Штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в стране выявлено 3 138 случаев инфицирования коронавирусом, из них вылечились 1 944 человека, скончались 36. В больницах особого режима продолжается лечение 1 158 лиц. Из них состояние 41 пациента оценивается как тяжелое, 52 - средней тяжести, а состояние остальных стабильное.

За прошедшее время в Азербайджане на предмет выявления коронавируса было проведено 226 005 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)