У 29 граждан Азербайджана, прибывших из Киева, выявлен коронавирус (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В условиях текущей глобальной пандемии COVID-19 продолжается эвакуацию в Азербайджан граждан, которые находятся в различных зарубежных странах и желают вернуться в страну. Чартерным рейсом AZAL Киев-Баку 14 мая в страну были возвращены 197 граждан. Все они прошли соответствующее обследование, и были помещены на карантин. К сожалению, у 29 из них тесты на COVID-19 дали положительные результаты. В настоящее время в отношении этих граждан осуществляется необходимое медицинское вмешательство, и естественно выявляются, и в случае необходимости помещаются на карантин, лица с которыми они контактировали.

Как передает в субботу Trend, об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, это вновь показывает насколько важно соблюдать правила самоизоляции и по возможности воздерживаться от поездок, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

«С нашей стороны, мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения нашими гражданами правил карантина в странах, где они находятся, и избегания поездок для защиты здоровья и их самих и их близких, а также предотвращения широкого распространения инфекции в нашей стране.

Вновь обращаясь к населению, призываем наших граждан демонстрировать понимание в текущих условиях для обеспечения защиты собственного здоровья, а также здоровья азербайджанского народа, по возможности оставаться в местах нахождения и воздерживаться от поездок», - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)