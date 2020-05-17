Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра
БАКУ /Trend/ - В 20:00 17 мая в Баку, Сумгайыте, Марази, Алтыагадже, Хачмазе, Губе, Гусарах, Халтане, Грызе, Набрани прошли дожди, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Скорость западного ветра в Нафталане, Нефтчале достигала 26 м/с, в Агстафе - 22 м/с, в Гёкчае - 21 м/с, в Зардабе, Бейлагане, Агдаме, Джафархане - 20 м/с, Тертере, Имишли - 18 м/с, Сабирабаде - 17 м/с, на Абшеронском полуострове и в морском районе Абшерона: на Гум адасы - 26 м/с, в Сумгайыте, Маштаге, на Чилов адасы - 22 м/с, в Баку - 20 м/с, на Нефтяных камнях - 21 м/с.
Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волн достигла 4,2 м.
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