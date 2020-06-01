В UNEC проводится прием студентов по 5 группам специальностей

БАКУ/Trend/ - В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) проводится прием студентов по 5 группам специальностей, сообщает в понедельник Trend.

В 2020/2021 учебном году будет введен в эксплуатацию кампус данного университета с современными архитектурными элементами, предусмотренный для 3000 студентов по техническим и технологическим специальностям, оснащенный 12 самыми современными лабораториями, аудиториями, лекционными и лингафонными кабинетами, столовой, спортивным залом, библиотекой, залами для конференций.

В UNEC в 2020/2021 учебном году открылись новые специальности ступени бакалавра по I и II группам специальностей. Здесь обучение ведется на 4 языках – азербайджанском, турецком, русском и английском. Абитуриентам, набравшим свыше 600 баллов и победителям международной олимпиады, UNEC выдает специальную стипендию в размере 100 AZN. 15 студентов, показавших самый высокий результат на экзаменах по каждому курсу в течение семестра, получают вторую стипендию отличника в размере 100 AZN. В данном учебном заведении можно получить дипломы ведущих университетов Европы. Студенты в течение 4 лет наряду с UNEC могут получить дипломы университета Монпелье Франция, Международной школы бизнеса ICD, которое является совместным образовательным учреждением Франции и США в городе Париже, Лондонской школы экономики/Лондонского университета. Студенты в рамках международных программ Erasmus+ и Mövlana участвуют в обмене в престижных университетах Европы и Турции.

Студенты UNEC посредством системы «Одно окно», которая является инновационной и оперативной службой, могут получить необходимые справки в форме онлайн. В UNEC преподавание ведется молодыми преподавателями - выпускниками самых престижных университетов Америки, Канады и Западной Европы. Посредством модели Электронного университета студенты могут получить из своего личного электронного кабинета информацию о лекциях, материалах уроков, расписаниях занятий, экзаменационных баллах, посещаемости занятий. Инновационный бизнес-инкубатор UNEC оказывает поддержку студентам в превращении собственных идей в личный бизнес. Библиотека 24/7, функционирующая в UNEC, дает возможность студентам спокойно подготовиться к урокам и экзаменам, а также войти в электронную библиотеку ведущих университетов мира. Во всех учебных корпусах читальные залы и библиотеки отремонтированы и сданы в эксплуатацию. Творческий центр UNEC дает возможность студентам для развития творческого потенциала.