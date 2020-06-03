В Азербайджане вырос объем социальных выплат

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения в мае осуществило выплаты по нескольким видам соцобеспечения более чем 2,3 млн. человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на минтруда.

Из них 1 миллион 268 тысяч получили пенсии, 417 тысяч – пособия, 297 тысяч – стипендии, 350 тысячам членам 83 тысяч семей была выплачена адресная соцпомощь.

Число лиц, получивших социальные выплаты в мае этого года, выросло на 6,8% (148 тысяч человек) по сравнению с показателем мая 2019 года.

В мае на финансирование пенсий, пособий, стипендий и адресной социальной помощи было направлено 474 млн. манатов, что на 24,8% (94 млн. манатов) больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)