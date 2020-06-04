Ханде Харманджы: Коронавирус еще долго будет жить с нами пока не разработают вакцину

БАКУ/Trend/ - В настоящее время в мире наблюдается первая волна инфицирования, и за этот период не набрались опыта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджы.

"Не стоит забывать, что пока не будет разработана вакцина, коронавирус еще долгое время будет жить с нами. В настоящее время многие страны мира принимают меры в направлении разработки вакцины. Поэтому, чтобы не допустить вторую волну инфицирования, все мы должны осознавать всю серьезность ситуации и демонстрировать высокую ответственность", - сказала Харманджы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)