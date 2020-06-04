Рамин Байрамлы: Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными
БАКУ/Trend/ - Практика показывает, что и кратковременные жесткие ограничения бывают эффективными. После 7-10 дней можно будет увидеть изменения в статистических показателях.
Как сообщает в четверг Trend об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
По его словам, в TƏBİB считают, что эти ограничения дадут положительный результат.
"Сотрудники полиции также контролируют соблюдение требования в связи с ношением масок. В данном направлении будут предприняты серьезные шаги", - сказал Байрамлы.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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