Участие в траурных церемониях способствует массовому заражению коронавирусом - Рамин Байрамлы

БАКУ /Trend/ - К сожалению, во время траурных церемоний наблюдается скопление людей, которые не используют при этом медицинские маски.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, участие в траурных церемониях способствует массовому заражению коронавирусом.

"Обращаемся к населению, и просим строго соблюдать установленные правила", - сказал Байрамлы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)