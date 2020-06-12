БАКУ/Trend/ - Министр образования Джейхун Байрамов обратился к выпускникам 11-х классов в связи с "Последним звонком", сообщает в пятницу Trend.

Поздравив выпускников, Байрамов в обращении сказал, что сожалеет о том, что "Последний звонок" проводится не так, как хотелось бы: "Но причина в реальности, которую принесла появившаяся в мире пандемия. Ваше здоровье превыше всего. Со второго полугодия учащиеся перестали посещать школу, а учителя разлучились со своими учениками. Школа является вторым родным домом для каждого ученика. Но благодаря неустанной работе наших учителей разлука чувствовалась не так сильно. Позабыв о своих заботах, они проводили виртуальные уроки, находились рядом со своими учениками, старались ради их образования. Этот период также стал испытанием и для родителей".

Отметим, что в этом году "Последний звонок" для выпускников был проведен виртуально.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)