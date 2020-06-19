В дни ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена работа СМИ

БАКУ/Trend/ - В условиях ужесточенного режима карантина, который будет введен с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будет разрешена работа СМИ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно постановлению Кабмина, представители СМИ должны зарегистрироваться на портале icazə.e-gov.az, как и работники других сфер, деятельность которых разрешена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)