В дни ужесточенного карантина в Азербайджане разрешена работа СМИ
БАКУ/Trend/ - В условиях ужесточенного режима карантина, который будет введен с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе будет разрешена работа СМИ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению Кабмина, представители СМИ должны зарегистрироваться на портале icazə.e-gov.az, как и работники других сфер, деятельность которых разрешена.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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