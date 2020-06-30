TƏBİB: В Азербайджане исследования по мутации коронавируса пока не проводятся

БАКУ /Trend/ - Информация о мутации вируса появилась в мировой прессе.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в Азербайджане исследования по мутации коронавируса не проводятся: "Информация, связанная с этим вопросом, является предметом исследований, которые еще предстоит провести. Это новый вирус. В Азербайджане в связи с этим планируется провести исследования".

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)