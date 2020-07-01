Известный азербайджанский ученый скончался от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Доктор философии сельскохозяйственных наук Сахиб Омаров скончался от коронавируса нового типа (COVID-19).
Об этом, как передает в среду Trend, сообщила депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тамам Джафарова.
Джафарова также выразила соболезнования и пожелала терпения семье Омарова.
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