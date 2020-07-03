TƏBİB: В последние дни смертельные случаи имеют место как у молодых, так и у людей без сопутствующих заболеваний

БАКУ /Trend/ - В последние дни смертельные случаи имеют место как у молодых, так и у людей без сопутствующих заболеваний.

Об этом на брифинге Оперативного штаба сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщает в пятницу Trend.