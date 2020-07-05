Завтра в Азербайджане до 37 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет преобладать умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 21-25, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 35-37 градусов тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 755 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-65%, днем 35-40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах будут грозы, ожидаются дожди и град. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, высокая температура, которая ожидается во второй половине дня 6-7 июля на Апшеронском полуострове, может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.