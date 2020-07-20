Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела несколько блиц-конференций в онлайн режиме, посвящённых военным действиям, начатым 12-го июля на границе между Азербайджаном и Арменией.

На очередную встречу из этой серии был приглашён депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков. Не раз гостивший на Святой Земле господин Мусабеков является большим другом Израиля. С самого начала, депутат приветствовал своих друзей и всех присутствовавших на конференции израильтян и выразил надежду на скорое посещение Израиля после окончания пандемии коронавируса.

Являясь опытным политологом, наблюдавшим за событиями Армяно-Азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта с самого его начала, Расим Мусабеков дал обширный комментарий с анализом причин, из-за которых затянулся этот вялотекущий конфликт на Кавказе.



Несмотря на то, что, так называемая, Нагорно-Карабахская республика не признана ни одной страной в мире (включая Армению) и ни одной сколь-нибудь серьёзной общественно-гуманитарной или политической организацией, а территориальная целостность Азербайджана признана ООН и всеми другими крупными организациями мирового масштаба, освободить захваченные Арменией территории мирным путём представляется слишком сложным процессом по той причине, что страна-оккупант не идёт на мирные переговоры и игнорирует не только решения Минской группы, но и четыре резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном и безоговорочном освобождении оккупированных территорий Азербайджана, включающих Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.



Участок границы с Азербайджаном, на котором Армения спровоцировала военные действия 12-го июля, был выбран не случайно, ведь именно неподалёку от этого участка пролегают важные энергетические и железнодорожные маршруты, по которым Азербайджан поставляет в Грузию, в Турцию и в Европу углеводороды. Армения не может участвовать в данных экономически выгодных для всех участников проектах до тех пор, пока она не освободит азербайджанские территории. Ясно, что оставшуюся в стороне от этой выгодной сделки века Армению раздражают пролегающие всего в 20-ти километрах от её границы газо- и нефтепроводы и ей остаётся лишь вносить военную дестабилизацию путём провокаций. В дальнейшем Армения рассчитывала включить в эту «переделку» и Россию, которая по логике, как член ОДКБ должна была бы вступиться за Армению, т.е. начать военные действия против Азербайджана. Однако с самого начала Россия отказалась от этой идеи, заявив прямым текстом, что Азербайджан воюет на своей территории, а значит, не может считаться агрессором. Таким образом, Россия дала понять, что в данном случае и провокатором, и агрессором является Армения, а потому Россия просто «умывает руки».

Военные действия в настоящее время приостановлены и очередной план Армении дестабилизировать обстановку в регионе претерпел фиаско.