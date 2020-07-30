В Баку установлено еще 78 автобусных остановок (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев этого года в Баку было установлено еще 78 автобусных остановок, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Также по 51 адресу установлены автобусные павильоны, 36 из которых современного типа.
Помимо этого, на территории Сураханского, Сабунчинского, Хазарского и Гарадагского районов проведены подготовительные работы для установки еще 14 остановок. Они были осуществлены с учетом обращений граждан, в соответствии с исследованием, проведенным специалистами БТА.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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