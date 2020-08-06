Аэрофлот объявил о вынужденной отмене рейсов в Баку до 31 августа

БАКУ /Trend/ - Аэрофлот объявляет о вынужденной отмене на период до 31 августа части регулярных рейсов в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, в период до 31 августа не будут выполняться регулярные рейсы также в следующие пункты назначения: Актау, Актобе, Аликанте, Алматы, Амстердам, Дублин, Дюссельдорф, Ереван, Кишинев, Шымкент и ряд других городов.

Согласно информации, решение о корректировке программы международных рейсов принято с учётом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения.

«Пассажирам, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям после первого мая 2020 года на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отменённым рейсам будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж Аэрофлота или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения перевозки», - отмечается в сообщении.

В информации говорится, что пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до первого мая 2020 года с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: Fidan_Babaeva