Стоимость тестов на коронавирус должна быть оптимизирована - Муса Гулиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане должны быть приняты меры по оптимизации стоимости тестов на коронавирус в частных клиниках.

Об этом сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, государством эти тесты проводятся бесплатно, но в частном секторе они стоят довольно дорого. Депутат выразил мнение, что Оперативным штабом при Кабинете министров могли бы быть принять меры по оптимизации цен: "Необходимо изучить мировой опыт в этом вопросе. Существуют различные тесты на коронавирус - проводимые посредством сдачи анализа крови, первичные диагностические тесты и т. д. Они могут быть импортированы из разных стран, приобретены у разных компаний. Частному сектору можно разрешить импортировать тесты на коронавирус по более доступной цене, чтобы оптимизировать цены".

По его словам, Азербайджан может воспользоваться в этом вопросе опытом соседней Турции: "В этой стране тесты проводятся не в одной, а нескольких формах, и производятся разными компаниями. Их предлагают в частных клиниках по разным ценам, причем цены довольно низкие".

По мнению председателя комитета, Оперативный штаб должен как можно скорее выразить мнение по этим вопросам.

Отметим, что 12 частным клиникам в Баку разрешено проводить тесты на выявление вируса COVID-19 в своих лабораториях. Проведение тестов в этих клиниках обходится в 100-120 манатов.

Как сказала Trend пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Равана Алиева, клиники для тестирования на коронавирус были выбраны Оперативным штабом при Кабинете министров. Поскольку эти клиники являются частными, они сами устанавливают цены на тестирование.

(Автор: Ильхама Исабалаева)