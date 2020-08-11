Вестибюль станции метро "Гянджлик" будет открыт для публичного доступа к платежным терминалами

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня вестибюль станции метро "Гянджлик" будет открыт для публичного пользования платежными терминалами

Как сообщили во вторник Trend в Бакинском транспортном агентстве, пассажиры с 06:30 до 12:00 смогут пользоваться платежными терминалами в вестибюле станции метро "Гянджлик".

При этом Агентство призывает граждан находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

"Рекомендуем гражданам заранее планировать пополнение баланса BakıKart. Это крайне важно с точки зрения недопущения лишней траты времени и сведения к минимуму риска инфицирования вирусом в период пандемии", - сказали в Агентстве.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)