Завтра в Баку до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 18 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный юго-восточный, передает в понедельник Trend со ссылкой на национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем - 26-28, в Баку ночью - 19-21, днем - 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление с 761 до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 18 августа пройдут грозовые дожди, в северных и западных районах интенсивного характера, град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью - 17-21, днем - 26-31, в горах ночью -7-12, днем - 13-17 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)