Идут переговоры по возобновлению международных авиарейсов - Хикмет Гаджиев
БАКУ /Trend/ - Идут переговоры по возобновлению авиарейсов с различными странами.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.
Гаджиев добавил, что предпринято обращение в компанию "Lufthansa" о возобновлении рейса Баку-Франкфурт.
По его словам, поступили обращения и от других авиакомпаний, и ведутся переговоры по возобновлению авиарейсов с различными странами.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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