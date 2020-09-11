Результаты экзаменов, прошедших 10 сентября, будут в силе и в будущем году - ГЭЦ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для выпускников, не сумевших принять участие в выпускных экзаменах, проведенных летом, результаты этих экзаменов, прошедших 10 сентября, по полной средней базе образования останутся в силе и в следующем году.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, результаты выпускных экзаменов остаются в силе два года: "В экзаменах, которые прошли 10 сентября, участвовали около 20 тысяч выпускников. Результаты этих экзаменов будут известны через три недели. За это время завершится процесс зачисления в вузы. Поэтому те, кто сдал выпускные экзамены 10 сентября, смогут участвовать в кампании приема не этого, а следующего года".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)