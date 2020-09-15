В Азербайджане возобновилась регистрация учеников и преподавателей в "Виртуальной школе"

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в Азербайджане вновь активизировалась регистрация учащихся и преподавателей в "Виртуальной школе".

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, ранее не зарегистрировавшиеся на платформе ученики и преподаватели должны зайти на сайт virtual.edu.az, далее ввести FİN-код удостоверения личности или код Информационной системы общего образования (ÜTİS). С деталями процесса регистрации можно ознакомиться по ссылке.

Те, кто забыл имя пользователя и пароль для входа в "Виртуальную школу" ,могут пройти по ссылке.

С инструкцией для школьных руководителей и учителей можно ознакомиться по ссылке.

Учащиеся смогут получить доступ к телевизионным урокам, электронным учебникам, соответствующим заданиям и дополнительным учебным ресурсам через общие группы. Наряду с этим, министерство образования продолжает бесплатные курсы для учителей в связи с использованием платформы. Для участия в курсах следует перейти по ссылке и направить запрос.

По вопросам технической поддержки "Виртуальной школы" следует направить обращение на электронную почту по адресу teams@tsii.edu.az, воспользоваться услугами "Виртуального гида" по часто задаваемым вопросам, написать письмо в разделе сообщений на официальной странице "Виртуальной школы" в Facebook, либо позвонить по номеру 146-4 в горячую линию. Служба работает по будням с 09:00 по 18:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)