В Азербайджане возобновилась регистрация учеников и преподавателей в "Виртуальной школе"

Общество 15 сентября 2020 13:58 (UTC+04:00)
В Азербайджане возобновилась регистрация учеников и преподавателей в "Виртуальной школе"

БАКУ /Trend/ - В новом учебном году в Азербайджане вновь активизировалась регистрация учащихся и преподавателей в "Виртуальной школе".

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, ранее не зарегистрировавшиеся на платформе ученики и преподаватели должны зайти на сайт virtual.edu.az, далее ввести FİN-код удостоверения личности или код Информационной системы общего образования (ÜTİS). С деталями процесса регистрации можно ознакомиться по ссылке.

Те, кто забыл имя пользователя и пароль для входа в "Виртуальную школу" ,могут пройти по ссылке.

С инструкцией для школьных руководителей и учителей можно ознакомиться по ссылке.

Учащиеся смогут получить доступ к телевизионным урокам, электронным учебникам, соответствующим заданиям и дополнительным учебным ресурсам через общие группы. Наряду с этим, министерство образования продолжает бесплатные курсы для учителей в связи с использованием платформы. Для участия в курсах следует перейти по ссылке и направить запрос.

По вопросам технической поддержки "Виртуальной школы" следует направить обращение на электронную почту по адресу teams@tsii.edu.az, воспользоваться услугами "Виртуального гида" по часто задаваемым вопросам, написать письмо в разделе сообщений на официальной странице "Виртуальной школы" в Facebook, либо позвонить по номеру 146-4 в горячую линию. Служба работает по будням с 09:00 по 18:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 102- й годовщины освобождения Баку
Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 102- й годовщины освобождения Баку
Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе-августе 2020 г.?
Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе-августе 2020 г.?
Авиасредства ВВС Азербайджана и Турции совершат совместные полеты над Гянджей
Авиасредства ВВС Азербайджана и Турции совершат совместные полеты над Гянджей
Loading Bars
Лента новостей
AZTA открыла представительства в регионах страны Туризм 14:17
В Азербайджане завершается реконструкция дороги, соединяющей 3 села Транспорт 14:09
Туркменистан изучает влияние Аральского кризиса Туркменистан 14:06
Мевлют Чавушоглу поделился публикацией по случаю 102- й годовщины освобождения Баку Политика 14:05
В Азербайджане сократился спрос на иностранную валюту Финансы 14:02
В Азербайджане возобновилась регистрация учеников и преподавателей в "Виртуальной школе" Общество 13:58
Планируется соединение Ардебильской железной дороги с железной дорогой Азербайджана - посол Экономика 13:54
В Азербайджане будет построена совместная с Ираном ТЭС Энергетика 13:53
Европейское новостное агентство опубликовало интервью Хикмета Гаджиева относительно незаконного заселения Армении Политика 13:52
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:50
ГЭЦ Азербайджана объявил результаты экзамена по способностям по журналистике Общество 13:39
Билл Гейтс считает возможным создание в начале 2021 года нескольких вакцин от COVID-19 США 13:26
Базовые банковские услуги для малоимущих в Азербайджане станут бесплатными Финансы 13:01
В минкультуры Азербайджана новое кадровое назначение Общество 13:01
Турция и Азербайджан решительно настроены бороться за стабильность в регионе - посол Политика 12:57
Сколько объектов недвижимости приобрели граждане Азербайджана в Турции в январе-августе 2020 г.? Турция 12:54
Azercell поздравил отличившихся абитуриентов и детей шехидов с Днем Знаний (ФОТО) ИКТ 12:49
В Иране сообщили об увеличении производственной мощности нефтехимии Экономика 12:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила школьников и студентов с началом нового учебного года (ФОТО) Политика 12:45
АБР: Рост ВВП Туркменистана останется неизменным Финансы 12:44
Эмин Амруллаев: Успешное продолжение образовательного процесса будет зависеть от соблюдения правил Общество 12:40
Спецштаб Минэнерго Узбекистана посетил Каракалпакстан Узбекистан 12:33
Авиагрузоперевозки в Азербайджане сократились более чем на 70 % Транспорт 12:32
Азербайджан повысил объём грузоперевозок посредством автотранспорта Транспорт 12:32
Авиасредства ВВС Азербайджана и Турции совершат совместные полеты над Гянджей Политика 12:31
В Грузии начали дезинфицировать скверы, улицы и банкоматы Грузия 12:30
Более половины экспорта из Азербайджана приходится на долю частного сектора Бизнес 12:28
В Азербайджане проходит художественный конкурс, посвященный шехиду Самиру Качаеву Культура 12:24
В Баку прошла акция в поддержку Турции (ФОТО) Политика 12:18
Oracle официально подтвердил сделку с TikTok США 12:16
Уилл Смит предложил пожить в особняке из знаменитого сериала Звёздный мир 12:15
В России за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 27 июля Россия 12:13
"День знаний" в школьных фотографиях Общество 12:13
Невозможно утонуть в этом неглубоком мире…Литература объединяет Азербайджан и Украину (ФОТО) Культура 12:11
ASE Express об объеме грузоперевозок в период пандемии Экономика 12:10
Банк Израиля рекомендует создать "коронные" патрули для надзора за соблюдением карантина Израиль 12:09
АБР прогнозирует в 2020 г. снижение ВВП Азербайджана Финансы 12:07
ADİF выплатил вкладчикам четырёх закрывшихся банков около 519 млн манатов Экономика 12:03
Эркан Озорал: Поддержка Азербайджаном позиции Турции по Восточному Средиземноморью еще больше усиливает Анкару Политика 11:58
Азербайджан сократил импорт продукции в январе-августе 2020 г. Бизнес 11:53
МИД Азербайджана: Слова главы МИД Армении о тесной дружбе с мусульманскими странами – наглядный пример двуличия Политика 11:52
На Навоийской ТЭС будет построена третья парогазовая установка Узбекистан 11:49
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги отравляют умы молодежи Политика 11:48
Реджеп Тайип Эрдоган: Турецко-азербайджанские отношения прекрасно развиваются и в политической, и в экономической, и в военной сферах Политика 11:40
При поддержке Фонда Гейдара Алиева в эксплуатацию сдаются 62 образовательных учреждения (ФОТО) Общество 11:39
Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 11:38
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджано-турецкое братство и дружба являются примером для всего мира Политика 11:32
Yelo Bank предоставил возможность дистанционного обучения школьникам из малообеспеченных семей (ФОТО) Экономика 11:30
В Туркменистане откроют предприятие по производству звуко- и теплоизоляционных материалов Строительство 11:28
Нефть не демонстрирует определенной динамики в ожидании заседания ОПЕК+ Энергетика 11:27
Безработица в Великобритании в мае-июле выросла до 4,1% Европа 11:27
В Азербайджане за восемь месяцев 2020 года сократились железнодорожные грузоперевозки Бизнес 11:22
Туркменистан примет меры по упрощению и гармонизации таможенных процедур Транспорт 11:20
Азербайджан увеличил объем экспортируемого газа Энергетика 11:20
Один человек погиб и трое получили ранения в результате взрыва в Афганистане Другие страны 11:16
Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $40 Финансы 11:15
В строящемся торговом центре в центре Бейрута вспыхнул пожар Арабские страны 11:15
Президент Ильхам Алиев направил Реджепу Тайипу Эрдогану письмо в связи со 102-й годовщиной освобождения Баку от оккупации Политика 11:09
Азербайджан всегда может полагаться на поддержку Турции – администрация президента Турции Турция 11:04
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 218,3 тыс. человек Россия 10:59
Комитет парламента Азербайджана проведет заседание Политика 10:54
Первая вакцина от коронавируса в КНР может стать доступна для населения в ноябре Другие страны 10:53
Возбуждено уголовное дело в отношении председателя муниципалитета Агстафы Общество 10:41
Мурад Гусейнов станет гостем международного фестиваля, проводимого при поддержке ЮНЕСКО (ВИДЕО) Культура 10:33
В результате очередной провокации Армении ранен азербайджанский военнослужащий Нагорно-карабахский конфликт 10:32
Рейтинг главных российских актеров последних 10 лет (ФОТО) Интересное 10:27
SOCAR Methanol экспортировал метанол на сумму более $30 млн Энергетика 10:23
«Снова в школу» с Bumblebee! (ФОТО) Общество 10:22
В Азербайджане дорожает золото Финансы 10:19
В Туркменистан прибыл очередной контейнерный поезд через Казахстан Транспорт 10:17
Торговые сети в Азербайджане ориентируются на онлайн продажи посредством телефонных приложений Бизнес 10:05
Евро по отношению к манату продолжает дорожать Финансы 10:05
ROLLS-ROYCE переходит на производство в две смены, полностью сохраняя штат Общество 10:00
Экологический террор в оккупированном Нагорном Карабахе создает серьезную угрозу для окружающей среды региона – совместное заявление Политика 09:58
В Дашогузском регионе Туркменистана планируют собрать большой урожай риса Бизнес 09:54
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан является одной из редких стран, которые проводят абсолютно независимую политику Политика 09:54
С сегодняшнего вечера погода в Азербайджане ухудшится Общество 09:53
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов Нагорно-карабахский конфликт 09:53
Президент Ильхам Алиев: В этом году планируется построить 147 школ Политика 09:53
Полиция Индонезии привлечет главарей преступных группировок для контроля за ношением масок Другие страны 09:52
Президент Ильхам Алиев: Во всех школах учителя должны воспитывать учащихся в национальном духе, духе традиционных ценностей Политика 09:48
Сокращаются объёмы поставок турецкой стали на строительные рынки Ирана Бизнес 09:47
Россия резко увеличила объёмы импорта стали из Турции Бизнес 09:46
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время мы готовимся к постпандемическому периоду Политика 09:44
В Баку произошел пожар в автобусе Происшествия 09:41
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан, предприняв с первых дней пандемии очень оперативные действия, смог избавить наш народ от большой беды Политика 09:40
Закрыта подача заявок на строительство зеленой и фиолетовой линий Тель-Авивского трамвая Израиль 09:34
Президент Ильхам Алиев обратился к учителям, студентам и учащимся по случаю начала нового учебного года Политика 09:30
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт "Аднан Мэндереса" Транспорт 09:28
Фильм иранского режиссера получил приз международного кинофестиваля в Японии Общество 09:23
18 млн тонн зерновых культур планируют собрать в Казахстане Казахстан 09:20
Натия Турнава: Мы делаем все для сохранения положительной динамики в экономике Грузия 09:18
В Азербайджане начался новый учебный год Общество 09:15
Сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт "Адана" Транспорт 09:15
Обнародованы объёмы перевалки сульфата аммония через порты Турции Транспорт 09:13
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Хопа Транспорт 09:10
"Барселона" до конца недели объявит о трансфере футболиста "Лиона" Депая Спорт 08:59
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Камчатке Россия 08:51
В Японии число жителей в возрасте старше 100 лет превысило 80 тыс. Другие страны 08:39
Британских водителей будут сажать пожизненно за смертельные ДТП Европа 08:27
Все новости