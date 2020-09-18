В Азербайджане возобновлена вакцинация - Минздрав
БАКУ /Trend/ - В настоящее время, как и всегда, вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарным планом вакцинации.
Об этом сказала заведующая сектором амбулаторно-поликлинической службы Главного управления здравоохранения города Баку Эсмира Гаджиева, сообщает в пятницу Trend.
Касаясь процессов диспансеризации и вакцинации в поликлиниках, завсектором отметила, что в период ужесточенного карантина в стране была ограничена диспансеризация: "Сейчас, после ослабления карантина, процесс диспансеризации возобновлен".
Она добавила, что в настоящее время вакцинация в детских медучреждениях осуществляется в соответствии с Национальным календарным планом вакцинации.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)
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