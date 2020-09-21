В Баку 26 выпускников XI классов удостоены золотых и серебряных значков
БАКУ /Trend/ - На основании соответствующего приказа министра образования Азербайджана, 19 выпускников XI классов общеобразовательных учреждений при Управлении образования города Баку награждены золотыми, 7 - серебряными значками, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление.
В приказе указаны имена выпускников, успешно завершивших учебу.
В целом по республике в прошлом учебном году 125 выпускников учебных заведений были награждены золотыми, 76 - серебряными значками.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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