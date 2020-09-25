Азербайджанский психолог: Постоянный контакт с телефоном и компьютером создает проблемы в физическом развитии детей

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день на фоне пандемии наблюдаются трудности в социализации детей и их правильном физическом и психологическом развитии.

Об этом Trend сообщила психолог Эльнара Бахышлы.

По ее словам, эти направления являются необходимым условием формирования здоровой личности:

«Конечно, каждое нововведение, такое как онлайн и виртуальное образование имеет как положительные, так и отрицательные стороны, потому что это не добровольный выбор, а обязательный. Онлайн-образование существовало в некоторых странах и в предыдущие годы. Например, в Австралии это было введено на основе индивидуального выбора».

Отмечая недостатки онлайн-образования, психолог отметила, что образ жизни, при котором ребенок постоянно общается с телефоном и компьютером, создаст проблемы в физическом развитии детей. Если есть материальные проблемы в семье, детям будет сложно участвовать в онлайн-занатиях. Дети из малообеспеченных многодетных семей не смогут одновременно пользоваться телефоном или компьютером. Учителю так же сложно следить за всеми детьми одновременно в режиме онлайн.

Психолог отметила, что проблемы с интернетом также отрицательно сказываются на результативности урока.

Что касается возможности устранения подобных негативных нюансов, Э.Бахышлы отметила, что детям необходимо обеспечить общение с психологом, а также проводить с детьми очные, живые уроки хотя бы раз в неделю. Кроме того, раз в неделю могут проводиться и уроки спорта на открытом воздухе. Что касается учителей, они должны пройти методические курсы по специальному онлайн-обучению и психологическому консультированию, а также могут сотрудничать с иностранным педагогическим персоналом для обмены опытом.

Говоря о положительном влиянии онлайн-образования, Э.Бахишли сказала, что онлайн-образование будет более эффективным для детей с социофобией, с точки зрения проявления их интеллектуальных способностей. Дети не будут тратить время на дорогу до школы и обратно, не будут постоянно носить тяжелые школьные ранцы. Поскольку они находятся дома, они будут более здорово питаться - вместо фаст-фуда они будут есть домашнюю еду:

«Что касается учеников начальных классов, то их продолжительное пребывание за компьютером зависит от содержания и темпа урока. Для этой группы уроки должны быть более активными, эмоциональными, способными удерживать внимание. Мое главное обращение к родителям - нет необходимости вмешиваться, упрекать детей за ошибки на онлайн-уроках. Это снизит их самооценку перед классом».

(Текст: Жаля Гасымова)