В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)

Общество 7 октября 2020 18:42 (UTC+04:00)
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В эти дни, когда под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева армия Азербайджана освобождает от армянской оккупации наши родные земли, продолжаются работы в связи с жилищным обеспечением семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как передает в среду Trend, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана еще в трех районах предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 19 частных домов, в том числе 13 в Балакене, а в Шеки и Огузе - по три дома.

В мероприятии в Шекинском районе приняли участие председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов, заместитель главы исполнительной власти Шекинского района Халил Халилов, в Балакенском районе — глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев, представители местных районных отделений министерства.

Во время мероприятий было отмечено, что победа азербайджанского солдата, его неуклонные шаги в направлении освобождения родного Карабаха вызвали у каждого безмерное чувство гордости. В эти дни, наполненные духом победы, которые пополнят страницы нашей летописи героической славы, предоставление семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны новых частных домов демонстрирует, что семьи погибших в боях за Родину, граждане потерявшие здоровье в этих боях, всегда остаются объектами внимания и заботы Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и нашего сильного государства.

В рамках реализации жилищной программы в прошлом году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны передано 934 квартиры и частных дома. Согласно поручению главы государства, в 2020 году этот показатель запланирован до рекордного уровня - 1500 квартир и частных домов. Включая дома, предоставленные сегодня в Шекинском, Балакенском и Огузском районах, в целом в этом году лицам из этой категории передано 636 квартир и частных домов (в том числе 554 квартиры и 82 частных дома). За прошедший период семьям шехидов, лицам, ставших инвалидами защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана, в целом предоставлено 8224 квартиры и частных дома.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Image
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Лезгины Дагестана - творческие деятели поддержали Азербайджан против армянских агрессоров (ФОТО)
Лезгины Дагестана - творческие деятели поддержали Азербайджан против армянских агрессоров (ФОТО)
Коллектив Дворца Гейдара Алиева поддержал ВС Азербайджана – за освобождение наших земель от оккупации
Коллектив Дворца Гейдара Алиева поддержал ВС Азербайджана – за освобождение наших земель от оккупации
Картина политики переселения армян на исторические земли Азербайджана
Картина политики переселения армян на исторические земли Азербайджана
Loading Bars
Лента новостей
Обстрелы со стороны ВС Армении вызывают пожары и разрушения на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО) Происшествия 19:11
В результате армянских провокаций в населенных пунктах Азербайджана повреждены линии электропередачи (ФОТО) Общество 19:04
Президент Ильхам Алиев: Мы рассматриваем армян, проживающих на территории Карабаха, как своих граждан Политика 18:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан в наемниках не нуждается, сегодня Азербайджанская армия – это мощная армия Политика 18:52
Президент Ильхам Алиев: На данный момент Турция никоим образом не является вовлеченной стороной в нагорно-карабахский конфликт Политика 18:49
В Оперативном штабе при Кабмине обсудили дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом Общество 18:47
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь Турция и Россия могут реально оказать позитивное воздействие на события в регионе для снижения эскалации Политика 18:46
В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО) Общество 18:42
Президент Ильхам Алиев: Армянский премьер-министр надоел мировым лидерам своими телефонными звонками Политика 18:36
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим Политика 18:33
Армения, не смирившись со своим поражением, прибегает к новым провокациям — депутат Политика 18:26
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь, должны быть выполнены 4 резолюции Совета Безопасности ООН по нагорно-карабахскому конфликту Политика 18:20
Хикмет Гаджиев: Азербайджан намерен обеспечить выполнение резолюций Совета Безопасности ООН Нагорно-карабахский конфликт 18:18
Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, когда Армения терпит поражение на поле боя, она прибегает к подлым действиям Политика 18:18
Франция должна быть исключена из состава МГ ОБСЕ — политические партии Азербайджана Политика 18:04
ЗАО «Бакинский метрополитен» приобретет резиновые уплотнители Тендеры 17:59
Эвакуированная с освобожденных территорий армянская женщина: В Азербайджане со мной обращаются хорошо (ФОТО) Политика 17:59
Лезгины Дагестана - творческие деятели поддержали Азербайджан против армянских агрессоров (ФОТО) Социум 17:56
В Азербайджане коронавирусом заразились еще 12 учеников Общество 17:55
Коллектив Дворца Гейдара Алиева поддержал ВС Азербайджана – за освобождение наших земель от оккупации Культура 17:51
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу “Euronews” (ФОТО) Политика 17:32
Объемы перевозки дизеля через порты Турции превысили 8 млн тонн Турция 17:23
Eni Turkmenistan Ltd объявляет тендер на закачку тампонажного цемента Тендеры 17:18
Оглашены доходы компаний, занимающихся незаконным предпринимательством на оккупированных территориях Азербайджана Политика 17:18
Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс достигнут 3,2 млн тонн в год Транспорт 17:17
Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пожертвовало средства в Фонд помощи вооруженным силам Политика 17:17
Westwood о влиянии проекта «Чистый ноль в 2050 году» на разведку и добычу BP Энергетика 17:07
Внимание! НЕ ВЕРЬТЕ армянской дезинформации в соцсетях! (ФОТО) Политика 16:56
В Каире проведены переговоры о создании в Узбекистане совместного с египетским бизнесом мебельного производства Узбекистан 16:53
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 49 объектов государственного имущества Бизнес 16:50
Госкомитет: Разрушение исторических памятников Азербайджана — агрессия Армении против общечеловеческой культуры Нагорно-карабахский конфликт 16:45
Объем транспортировки LPG через порты Турции превысил два млн тонн Турция 16:44
Армения занимается "героическим возвращением" утраченных позиций в виртуальном мире - Минобороны Азербайджана Политика 16:42
Картина политики переселения армян на исторические земли Азербайджана Культура 16:38
От брата и сестры - посвящается славным воинам Азербайджана в борьбе с армянскими агрессорами (ВИДЕО) Культура 16:34
Опубликованы данные по активности России на товарно-сырьевой бирже Туркменистана в сентябре Бизнес 16:29
Армянской оккупации должен быть положен конец - глава Администрации Президента Ирана Политика 16:28
Через порты Турции перевалено свыше 762 тыс. тонн авиатоплива Турция 16:25
Завершается строительство автомобильной дороги Уджар-Зардаб-Агджабеди Транспорт 16:20
Обнародованы объемы перевалки природного газа через порты Турции Турция 16:10
Ставший известным в социальных сетях гянджинец был командиром Гянджинского батальона (ФОТО) Общество 16:08
В Хатаинском районе Баку будут перебои в подаче воды Общество 15:59
МЧС Азербайджана: В результате армянских обстрелов сгорел 21 дом, 20 хозяйств и другая гражданская инфраструктура (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:58
Коллектив Национального музея искусств поддержал ВС Азербайджана - сердце каждого гражданина бьется в унисон с Родиной Культура 15:57
Албания и Италия в ближайшее время выдадут разрешения на эксплуатацию TAP Энергетика 15:47
В Азербайджане выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом, 145 человек выздоровели Общество 15:42
Главный инфекционист Азербайджана освобожден от занимаемой должности Общество 15:41
Самуэль Клигер: Восстановление Азербайджаном контроля над своими территориями пойдет на пользу и азербайджанскому, и армянскому народам Нагорно-карабахский конфликт 15:37
Настоящая катастрофа в Армении начнется через неделю - военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 15:35
Минэнерго: В сентябре Азербайджан ежедневно добывал более 580 тыс. баррелей сырой нефти Энергетика 15:23
ВС Армении бросают свою технику на поле боя (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:17
Обнародована активность по продажам жаккардовых махровых изделий на бирже Туркменистана за сентябрь Бизнес 15:07
Родина зовет! - солист Академии Ла Скала представил композицию в поддержку армии Азербайджана (ВИДЕО) Культура 15:06
Азербайджан не нуждается в украинских добровольцах для урегулирования нагорно-карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 15:05
Танкер с нефтью из Азербайджана для Беларуси начал разгрузку в украинском порту Энергетика 15:02
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о переименовании села Мадагиз в Суговушан Политика 15:02
ВС Армении продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 14:57
Омбудсмен Азербайджана призвала страны мира жестко отреагировать на обстрел нефтепровода со стороны Армении Политика 14:54
Православные христиане Азербайджана участвуют в освободительной войне против армянских оккупантов – Протоиерей Константин Поминов Социум 14:52
Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ Нагорно-карабахский конфликт 14:51
Прогноз UNEC на нефть Azeri Light: влияние пандемии COVİD 19 на цены на нефть Энергетика 14:49
Власти Брюсселя объявили о закрытии на месяц кафе и баров из-за коронавируса Европа 14:44
Объем транспортировки сырой нефти через порты Турции превысил 16 млн тонн Турция 14:40
ФНБ разработал различные сценарии на случай второй волны Covid-19 Казахстан 14:24
Турецкое месторождение "Туна-1" может стать дополнительным источником для "Южного газового коридора" Энергетика 14:19
Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла Общество 14:16
Минкультуры Азербайджана обратилось к международным организациям в связи с обстрелом ВС Армении мирных жителей Социум 14:14
«Туркменгаз» объявляет тендер на техническое обслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 14:12
Армения вновь измышляет небылицы, чтобы скрыть свои военные неудачи — полковник запаса Нагорно-карабахский конфликт 14:11
ВВП Азербайджана в 2021 г. вырастет почти на два процента - ВБ Финансы 14:10
Всемирный банк прогнозирует инфляцию в Азербайджане ниже целевого диапазона Финансы 14:10
Армяне сделали из Азыхской пещеры склад с боеприпасами Нагорно-карабахский конфликт 14:05
Сотрудники Aviation Services Group (ASG) перечислили из зарплаты средства в Фонд помощи ВС Азербайджана Экономика 13:59
В январе-августе через порты Турции было перевезено свыше 119 тыс. тонн непереработанной серы Турция 13:59
Сванте Корнелл: Бомбардировка азербайджанских городов - это попытка заставить Азербайджан ответить атакой по территории Армении Нагорно-карабахский конфликт 13:58
Внешний долг Азербайджана в структуре ВВП составит 19,6% - Всемирный банк Финансы 13:57
Руфиз Хафизоглу в эфире "Аль-Джазира": Армения берет на прицел гражданских лиц (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:57
Звезда мировой оперы Юсиф Эйвазов поддержал Азербайджан против армянских оккупантов Культура 13:57
Предприниматели из ОАЭ закупили в сентябре различную продукцию на бирже Туркменистана Бизнес 13:57
Кадры видеосъемки из освобожденного от оккупации села Шейбей Джабраильского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:54
Эльмар Гасымов написал письмо-протест, касающееся армянского ректора, в международную организацию Общество 13:49
Бакинская фондовая биржа провела очередное размещение облигаций ЦБА Финансы 13:47
В генпрокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело в связи с обстрелом нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:42
P&O Maritime Logistics совершенствует услуги в нефтегазовой сфере Азербайджана Энергетика 13:37
Христиане Кавказа - удины вместе с Азербайджаном в деле борьбы за освобождение Карабаха от оккупации (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:36
POML Caspian продлил период сухого докования в Азербайджане Транспорт 13:32
Я русский, с гордостью называю себя азербайджанцем! Мы все готовы защищать нашу землю до последней капли крови - заслуженный артист Юрий Лобачев Социум 13:24
Пенсионер из Шеки перевел свою пенсию в Фонд помощи ВС Азербайджана (ФОТО) Общество 13:20
Казахстан усилит контроль на пунктах пропуска на госгранице Казахстан 13:18
Генпрокуратура Азербайджана: Снарядом, выпущенным ВС Армении, убита 75-летняя женщина Происшествия 13:16
Энергетическая хартия приветствует работу по транзиту энергоносителей под председательством Туркменистана Энергетика 13:08
"Азерэнержи" и "Азеришыг" о трехминутном перерыве в энергоснабжении в Баку Энергетика 13:03
Путин: У нас перед Арменией есть обязательства в рамках ОДКБ, но боевые действия ведутся не на территории Армении Нагорно-карабахский конфликт 12:56
P&O Maritime Logistics обнародовала текущие нефтегазовые проекты в Азербайджане Энергетика 12:52
"Точным" попаданием ВС Армении уничтожили свой танк - Минобороны Азербайджана Политика 12:49
Хасан Рухани: Иран не приемлет агрессию Политика 12:42
В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан - Генпрокуратура Азербайджана Политика 12:24
Пашинян вновь опозорился на интервью Политика 12:21
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XXIII Евразийского экономического саммита Политика 12:17
Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Владимиру Путину Политика 12:13
Все новости