В Балакене, Огузе и Шеки семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлены частные дома (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В эти дни, когда под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева армия Азербайджана освобождает от армянской оккупации наши родные земли, продолжаются работы в связи с жилищным обеспечением семей шехидов и инвалидов Карабахской войны.

Как передает в среду Trend, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана еще в трех районах предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 19 частных домов, в том числе 13 в Балакене, а в Шеки и Огузе - по три дома.

В мероприятии в Шекинском районе приняли участие председатель Агентства социальных услуг при министерстве Вугар Бехбудов, заместитель главы исполнительной власти Шекинского района Халил Халилов, в Балакенском районе — глава исполнительной власти Балакенского района Ислам Рзаев, представители местных районных отделений министерства.

Во время мероприятий было отмечено, что победа азербайджанского солдата, его неуклонные шаги в направлении освобождения родного Карабаха вызвали у каждого безмерное чувство гордости. В эти дни, наполненные духом победы, которые пополнят страницы нашей летописи героической славы, предоставление семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны новых частных домов демонстрирует, что семьи погибших в боях за Родину, граждане потерявшие здоровье в этих боях, всегда остаются объектами внимания и заботы Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и нашего сильного государства.

В рамках реализации жилищной программы в прошлом году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны передано 934 квартиры и частных дома. Согласно поручению главы государства, в 2020 году этот показатель запланирован до рекордного уровня - 1500 квартир и частных домов. Включая дома, предоставленные сегодня в Шекинском, Балакенском и Огузском районах, в целом в этом году лицам из этой категории передано 636 квартир и частных домов (в том числе 554 квартиры и 82 частных дома). За прошедший период семьям шехидов, лицам, ставших инвалидами защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй Азербайджана, в целом предоставлено 8224 квартиры и частных дома.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)