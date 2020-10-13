В Азербайджан прибыли до 50 азербайджанских медиков, работающих и учащихся в Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По инициативе действующего в Турции "Кружка азербайджанских врачей", при совместной организации посольства Азербайджана в Турции и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также поддержке Фонда Гейдара Алиева до 50 азербайджанских медиков, работающих и учащихся в Турции, прибыли в Азербайджан для оказания добровольной медицинской помощи азербайджанским солдатам, получившим ранения в ходе боевых действий за восстановление территориальной целостности страны.

Как сообщает во вторник Trend, помимо этого специалисты привезли с собой и передали TƏBİB различные медицинские принадлежности.

Председатель правления и сотрудники TƏBİB встретились с этими врачами и выразили удовлетворение видеть их на Родине.

Председатель TƏBİB Рамин Байрамлы сообщил, что сегодняшние победы азербайджанской армии еще раз доказали, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ни на шаг не отступил от своей принципиальной позиции, полон решимости и в состоянии восстановить свою территориальную целостность.

"Эта историческая победа искренне радует не только граждан в нашей страны, но и наших соотечественников во всем мире. Неслучайно наши врачи, живущие в Турции, приложат все усилия, чтобы вернуть здоровье нашим солдатам, раненым в Отечественной войне", - сказал Байрамлы.

Он также подчеркнул, что желание врачей прибыть в Азербайджан из Турции несмотря на достаточное количество медперсонала в стране, вызывает чувство гордости. Байрамлы также выразил огромную благодарность каждому из этих врачей за их благородную инициативу.

Далее азербайджанские врачи, прибывшие из Турции, заявили, что защита здоровья наших солдат в этой борьбе - их моральный долг, и поблагодарили Фонд Гейдара Алиева за созданные условия.

Специалисты будут функционировать в медучреждениях, находящихся в подчинении TƏBİB.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева.)